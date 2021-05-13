«Первый раз вижу такого руководителя»: экс-мэр Кургана рассказал о работе с Шумковым и о том, чем гордится

Бывший глава Кургана Андрей Потапов сказал, что решение об отставке было одним из самых сложных в его жизни. Об этом он сообщил в блиц-интервью для нового медиапроекта правительства области «Что происходит» в свой последний рабочий день. Разговор с бывшим мэром опубликован в официальной группе правительства «Вконтакте» вечером 11 мая 2021 года.

Андрей Потапов вчера сложил с себя полномочия досрочно в ходе внеочередного заседания городской думы. И.о. главы города стала заместитель главы по соцполитике Елена Ситникова.

В беседе с автором программы Андрей Потапов рассказал, что не собирается покидать Курган и что план на ближайшие пару недель – отдохнуть.

«Хотелось сделать очень многое, замечательный коллектив, который работает в администрации. Вкладываешь же душу в работу, поэтому это действительно непростое решение», – уточнил экс-глава.

«Самое масштабное – смогли сделать ремонт во дворце творчества юных, здание было аварийным с 2003 года, более 10 лет не было детей. <...> Горжусь, что мы сделали ДЮСШ 3, стадион КЗКТ, спорткомплекс отремонтировали.<...>.Мне не стыдно ни одного дня», – откровенно сказал г-н Потапов.

Он поблагодарил губернатора Вадима Шумкова за большой вклад и содействие в развитии города. «Я благодарен Вадиму Михайловичу за поддержку, которую он оказал. Без этого не было бы очень многого, не было бы у нас набережной, ЦПКиО, береукрепления Битевки, Горсада. Есть проекты, которые город своим бюджетом никогда бы не смог вытянуть. <...> От всей души … я первый раз вижу такого руководителя, который так спрашивает, что… с меня так никогда в жизни не спрашивали», – улыбнувшись, сказал экс-глава.

Отметим, сам глава региона также высказал слова поддержки и благодарности Андрею Потапову, отметив, что замену теперь городу найти будет непросто. Градоначальника, напомним, должны выбрать по итогам конкурса.

Полное интервью с Андреем Потаповым в официальной группе правительства Курганской области.

Курган, Наталья Ефремова

Курган. Другие новости 12.05.21

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