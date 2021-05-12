Глава Кургана ушел в отставку и выступил с речью

Дума Кургана в среду, 12 мая, приняла досрочную отставку главы города Андрея Потапова. «За» проголосовал 21 депутат из 23 присутствующих. Один депутат воздержался, это коммунист Яков Сидоров. Его коллега по партии Иван Камшилов голосовал против добровольной отставки Потапова.

С 13 мая временно исполнять обязанности главы города будет Елена Ситникова, которая была до этого момента была заместителем главы по социальной политики. Кстати, кресло мэра Кургана впервые займет женщина.

49-летний Потапов, который был избран главой Кургана в апреле 2019 года, поблагодарил депутатов за совместную работу и отметил, что за этот время удалось много сделать. «Вместе нам удалось сделать многое по созданию благоприятной городской среды, улучшению содержания дорог, модернизации городской инфраструктуры, ремонту и строительству учреждений социальной сферы», – сказал он. В областной столице строились новые детские сады, ясли, ремонтировались соцобъекты, благоустраивались дворовые и общественные территории, строились и ремонтировались дороги.

«Перед моим преемником и командой администрации стоят важные задачи по дальнейшему созданию комфортных условий для проживания горожан. Задел сделан. Эти проекты и дальше будут реализовываться благодаря поддержке правительства Курганской области и федеральным программам», – прокомментировал Андрей Юрьевич и отдельно поблагодарил губернатора Вадима Шумкова за внимание, поддержку и помощь городу.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 12.05.21

Прокурор Кургана раскрыл свои доходы за 2020 год: они выросли почти в 4 раза. / Теперь точно: мэр Кургана Потапов покидает свой пост. / В Кургане на регулируемом переходе автобус сбил ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»