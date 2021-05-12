Теперь точно: мэр Кургана Потапов покидает свой пост

Неофициальная информация о том, что глава Кургана Андрей Потапов уходит в отставку, подтвердилась. В среду, 12 мая, он сообщит о своем уходе на заседании городской думы. На сайте гордумы уже размещена обновленная повестка сегодняшнего заседания: вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города внесен.

Заседание гордумы начнет через несколько минут – в 14:15 часов. Как сообщал «Новый День», 49-летний глава Кургана уходит добровольно. «У Потапова начались проблемы со здоровьем. Он сам об этом говорит. Похудел», – рассказал накануне наш инсайдер.

Вероятнее всего врио главы станет куратор соцполитики мэрии областной столицы Елена Ситникова.

Курган, Дарья Котова

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