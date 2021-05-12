Прокурор Кургана раскрыл свои доходы за 2020 год: они выросли почти в 4 раза

В 2020 году доход прокурора Курганской области Андрея Назарова составил 18,3 млн рублей. Декларация о доходах размещена на официальном сайте региональной прокуратуры.

По итогам 2019 года Назаров, которого перевели в Зауралье из Республики Башкортостан, задекларировал 4,3 млн рублей. В пресс-службе надзорного ведомства «Новому Дню» резкий рост доходов прокурора объяснили «реализацией недвижимого имущества».

В декларации за 2019 год у Назарова имущества не было. Сейчас прокурор владеет квартирой площадью 126 квадратов. Также за ним по-прежнему числится иномарка Volkswagen Touareg. Супруга Назарова показала доход в сумме 842 тыс 631 рубль.

Первый заместитель Назарова – Андрей Иньшаков, прибывший в Курган из Екатеринбурга почти полтора года назад, по итогам 2020 года задекларировал 3,074 млн рублей. Он тоже стал богаче: в 2019 году Иньшаков показал доход в сумме 2,231 млн рублей. С того времени Иньшаков по-прежнему владеет долей в квартире, земельным участком (614 квадратов) и жилым домом 158,5 метров. А вот транспортное средство зампрокурора поменял: вместо машины Volkswagen у него теперь мотоцикл Harley Davidson.

Курган, Дарья Котова

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