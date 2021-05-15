Курганские власти объяснили, что населению делать с некорректными платежками за сжиженный газ

Жителям Кургана, кто пользуется сжиженным газом, пришли некорректные платежки за апрель. В субботу, 15 мая, представители правительства Курганской области и городской администрации провели совместный прямой эфир, чтобы ответить на все спорные вопросы и объяснить причину сбоя. Запись прямого эфира можно посмотреть на официальной странице регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте».

И.о. главы Кургана Елена Ситникова напомнила, что с 1 апреля в Кургане сменился поставщик сжиженного газа. Вместо проблемного партнера – «Газэнергосеть Оренбург», услуги курганцам с апреля оказывает компания «ЛНК ПромГазИспытание». И сейчас новый поставщик начал выставлять некоторым потребителям счета по нормативу.

Накладки произошли из-за того, что представители «ЛНК ПромГазИспытание» еще не сформировали свою абонентскую базу, так как не все потребители заключили с новым поставщиком договор. «Те, кто договор не заключил, получили за апрель начисление по нормативу», – уточнила Елена Ситникова. Представители областного правительства и городской администрации попросили курганцев в ближайшее время связаться с поставщиком для заключения договора. Также представители «ЛНК ПромГазИспытание» готовы к переасчету. «По каждой некорректной квитанции поставщик будет отрабатывать вопрос индивидуально», – добавила Ситникова. До этого момента квитанции оплачивать нецелесообразно.

Как сообщал «Новый День», в феврале текущего года из-за компании «Газэнергосеть Оренбург» десятки многоквартирных домов в Кургане остались без сжиженного газа. Было принято решение незамедлительно сменить поставщика услуги. Всего в Кургане сжиженным газом пользуются 294 дома.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.05.21

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