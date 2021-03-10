В Кургане заменили поставщика газа, из-за которого без топлива остались десятки домов

В Кургане меняется поставщик сжиженного газа. Компанию «Газэнергосеть Оренбург», из-за которой в конце февраля десятки курганских домов остались без газа, сменит «Лаборатория Неразрушающего Контроля (ЛНК) ПромГазИспытание».

Как сообщили 10 марта в региональном правительстве, уже началась процедура передачи оборудования, а также стартовала кампания по подписанию новых абонентских договоров между населением и новым гарантированным поставщиком.

«Сейчас готовится процесс передачи оборудования новому гарантированному поставщику – «Лаборатории Неразрушающего Контроля (ЛНК) ПромГазИспытание». Для бесперебойных поставок «голубого топлива» необходимо общими усилиями обеспечить в кратчайшие сроки заключение абонентских договоров между потребителями и новым гарантированным поставщиком. В свою очередь необходима готовность абонентов, чтобы при передаче оборудования сразу была возможность их переподключить», – пояснила глава регионального департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова. Она также подчеркнула, что у нового гарантирующего поставщика уже есть опыт работы с Курганской областью: «ЛНК ПромГазИспытание» с ноября прошлого года поставляет баллонный газ для населения районов и справляется с этим без нареканий.

Вопросы, связанные с перезаключением договоров, жители Кургана могут задавать по телефону 8-908-000-000-9.

Всего в Кургане сжиженным газом пользуются 294 многоквартирных дома. В конце февраля начались перебои с поставкой ресурса. Все это совпало со сложными погодными условиями, когда в Зауралье похолодало, бушевали буран и метель.

Причины перебоев не раз комментировали и городские, и областные власти. Проблема имеет несколько сторон. Одна из них – это долги населения за газ. Вторая – это заявление поставщика «Газэнергосеть Оренбург» о том, что деятельность убыточная и необходимы субсидии правительства области. Однако никаких официальных заявлений о возмещении выпадающих доходов компания не предъявляла курганским властям с 2018 года.

Когда в Кургане несколько десятков жилых домов внезапно остались без газа, руководству области пришлось в ручном режиме решать проблему. Срочно было заказано и оплачено две цистерны с сжиженным газом, который везли из Сургута.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 09.03.21

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