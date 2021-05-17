В Шадринске из-за аномальной жары могут ограничить водоснабжение

В нескольких территориях Курганской области, включая город Шадринск, начались перебои с водопроводной водой. Заместитель губернатора Анатолий Воробьев не исключил, что в Шадринске будут вводиться ограничения на потребление воды. Об этом он заявил 17 мая во время прямого эфира.

Помимо Шадринска на нехватку воды жалуются жители Шумихинского муниципального округа, Лебяжьевского, Щучанского, Белозерского, Половинского и Каргапольского районов. «В нескольких муниципальных образованиях в связи с аномально жаркой погодой поступают сигналы о перебоях в водоснабжении. Связано это, в основном, с неконтролируемым разбором воды для полива приусадебных участков», – объяснил причину Воробьев.

Заместитель губернатора отметил, что муниципалитеты и предприятия, которые обслуживают водопроводы, в максимально сжатые сроки обследуют сети, чтобы выявить несанкционированные врезки, так как системы водоснабжения не рассчитаны на то, чтобы поливать приусадебные участки чистой питьевой водой.

Также курганские власти просят потребителей воды своевременно оплачивать услуги водоснабжения. «Анализ обращений граждан на предмет ограничения подачи воды и водоснабжения показал, что 90% этих граждан и есть неплательщики», – отметил Воробьев.

В настоящий момент из-за неконтролируемого разбора воды в Шадринске (в частном секторе) может быть ограничено водоснабжение. «Резервуары, которые в городе Шадринске сейчас существуют, с учетом разбора воды на текущий момент не справляются. Для жителей города будут некоторые ограничения с подачей воды, пока резервуары будут наполняться в ночное время», – прокомментировал замгубернатора.

Это временные и экстренные меры, но ведется и системная работа. Воробьев напомнил, что сейчас в Шадринске с учетом федеральных проектов строятся резервуары. Стоимость проекта превышает 342 млн рублей, работы должны завершиться в текущем году. «В рамках этого проекта в городе будет решена проблема с подачей воды, будут дополнительные резервуары, и все население будет обеспечено чистой водой в соответствии со всеми критериями», – отметил Воробьев.

Что касается других территорий, то в них также запущены проекты по улучшению системы водоснабжения. Так, одна из самых проблемных территорий – Макушинский округ, в текущем году потратит 20 млн рублей на замену аварийных участков сетей. В Половинском районе строятся новые сети водоснабжения и системы водоочистки, затраты – 220 млн рублей.

Петуховский район с 2020 года также получает деньги на замену сетей водоснабжения. В Мишкинском районе, где процент аварийных сетей был слишком высок, готов проект по замене дырявых труб.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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