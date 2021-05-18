Курганские мэры прокомментировали проблемы с водой

И.о. главы Шадринска Антон Мокан выступил с заявлением в связи с перебоями в подаче воды в городе. Комментарий он разместил в своём аккаунте в инстаграм 17 мая 2021 года. Такое же заявление сделал глава Шумихинского округа Сергей Максимовских в своём аккаунте в ВК.

По словам г-на Мокана, проблема возникла из-за того, что резервуары запаса воды не справляются с объёмами из-за аномальной жары в мае. Он написал, что люди увеличили потребление, в том числе и на полив своих огородов, и предупредил, что Водоканал выявляет несанкционированные врезки.

«Полностью разделяю негодование шадринцев по поводу ситуации с водоснабжением центра города и поселка Осеево. Стоит очень жаркая для мая погода, вода – жизненно необходима в каждом доме, в каждой квартире. Город впервые сталкивается с такой масштабной нехваткой воды. В разы увеличился водоразбор, в том числе и на полив, резервуары запаса попросту не успевают наполниться до необходимого уровня, чтобы обеспечить нормальное давление. Оперативно стараемся решить проблему, регулируя подачу воды в микрорайонах. Сегодня ночью запустили дополнительную скважину. Если ситуация не изменится, будем принимать непопулярные меры. Сотрудники Водоканала уже выявляют несанкционированные врезки и бесконтрольное расходование ресурса. Хочу напомнить, в настоящее время в Шадринске модернизируется головной водозабор и бурятся дополнительные скважины, этот масштабный проект призван в корне изменить ситуацию по воде», – указал глава.

Проблему с водоснабжением в целом по региону также прокомментировал во время он-лайн брифинга заместитель губернатора Анатолий Воробьёв. Он отметил, что часто жалобы на отсутствие водоснабжение подают жители, которые сами являются неплательщиками. То есть существует проблема, когда платят за воду не все.

«Действительно, с наступлением весенне-летнего периода возрастает водопотребление, в результате чего уменьшается давление в сети, что приводит к нехватке воды.

Мы принимаем все возможные меры для решения данной проблемы. Для того, чтобы вода подавалась без перебоев, на скважинах и водопроводных сетях проводятся ремонты.

Хочу отметить, что не все зависит от Администрации муниципального округа. Многое зависит и от самих граждан. Например, своевременная оплата коммунальных услуг, в том числе и водоснабжения. В Шадринске, напомним, идёт строительство резервуаров питьевой воды. Первый этап уже завершён, второй этап должен завершиться в 2021 году», – сообщил Сергей Максимовских 17 мая.

Он добавил, что долги жителей за потребленную воду нарушают нормальный режим работы МУП «Городские коммунальные сети». По этой же причине возникает дефицит денежных средств на закупку материалов для выполнения текущих и ремонтных работ на водопроводных сетях.

Пост Сергея Максимовских в ВК.

Шадринск, Наталья Ефремова

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