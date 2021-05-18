Много новых лиц и высокая конкуренция: в Курганской области определились участники праймериз

В Зауралье в праймериз «Единой России» по определению кандидатов на выборы в Госдуму будут участвовать 20 человек. В их числе как политические новички, так и тяжеловесы.

По итогам предварительного голосования выберут двух кандидатов, которых партия выдвинет на выборы. В реготделении «Единой России» считают, что в рамках прамйриз потенциальных кандидатов ждёт серьёзная конкуренция. Число зарегистрированных участников предварительного голосования почти в 2 раза больше, чем в 2016-м году, отметили в пресс-службе реготделения ЕР. Значительно омолодился и средний возраст кандидатов. Четверть из них моложе 35 лет, а средний возраст – 43 года. Судя по всему, в партии не боятся доверять новым лицам, не имеющим политического опыта, и тем, кто проявил себя в волонтёрском движении во время пандемии. В Курганской области среди таких Дмитрий Раиник, Никита Плотников, Владимир Фёдоров.

«У нас будет хорошая конкуренция в этом году – наряду с действующими известными депутатами зарегистрировались новые люди. Это очень хорошо, я рад, что предварительное голосование партии вызывает интерес у молодёжи, которая планирует двигаться в политику. Это хорошо ещё и тем, что отвечает на запросы избирателей, которые также хотели бы видеть в политике новые лица. Посмотрим, какой выбор сделают люди. У нас в этом году необычная форма голосования – электронная, подведение итогов абсолютно прозрачно», – прокомментировал секретарь курганского отделения партии «Единая Росси» Александр Ильтяков агентству «Новый День».

Кстати, сам Ильтяков также примет участие в праймериз. Еще один опытный политик из числа выдвинувшихся – экс-сенатор Сергей Лисовский.

Напомним, предварительное голосование пройдёт с 24 по 30 мая в электронном формате. Голосование рейтинговое. Избиратель может голосовать как за одного, так и за нескольких кандидатов, вплоть до всех включённых в избирательный бюллетень.

Курган, Наталья Ефремова

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