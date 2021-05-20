Курганский губернатор и глава школы управления Сколково решили переобучать чиновников

В Кургане побывал президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов. Управленец обсудил с губернатором Шумковым программу переподготовки кадров для госуправления и бизнеса.

Андрей Шаронов не только руководит школой управления Сколково. Он – востребованный эксперт. В эти дни Шаронов заявлен как спикер, участвующий в просветительском марафоне «Новое знание», который проводится в онлайн-режиме с 20 по 22 мая.

В Кургане Шаронов обсуждал с курганским губернатором программы подготовки и переподготовки кадров в органах власти, учреждениях и обучение специалистов для экономики региона. Глава региона подчеркнул, что качество управленцев напрямую влияет на успех любых проектов, в том числе проектов по развитию региона. И курганские чиновники в последние два года постоянно обучаются.

«Например, развитие в сфере здравоохранения идёт в трёх направлениях – это ремонт и строительство объектов, это наполнение их новым оборудование и это обучение кадров. Речь идёт не только о повышении профессиональной квалификации, но и о таких вещах, как грамотное и вежливое общение с посетителями, пациентами. Все мы люди, есть профессиональное выгорание, есть усталость, важно вовремя это заметить и исправить, потому что больница -для пациентов . А сегодня мы обсуждаем личную трансформацию, присутствуют в том числе сотрудники органов власти и муниципальных администраций. Это интересно и полезно, потому что решать любую проблему нужно начинать с себя», – отметил Вадим Шумков.

Шаронов добавил, что непрерывный процесс учебы важен и для кадров в бизнесе. «Утром мы говорили о развитии IT-кластера и о том, как это может в целом повлиять на процесс цифровизации региона. В целом обсуждали тему развития высшего и среднего образования», – заключил спикер.

Курган, Дарья Котова

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