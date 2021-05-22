В Курганской области прорабатывают инициативу «Единой России» о бесплатном подключении домов к газу

В Курганской области собирают информацию о домовладениях, которым необходимо подключение к газу. Данные направляются в Минэнерго. Таким образом регион прорабатывает инициативу «Единой России» о бесплатном подключении к газу домовладений. Об этом сообщил депутат Курганской областной думы, гендиректор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов, которого цитирует пресс-служба реготделения партии.

Законопроект о бесплатной трубе до дома единороссы уже внесли в Госдуму и рассчитывают принят до окончания весенней сессии.

Для Курганской области тема по важности – почти номер один. В 2020 году было принято важное для жителей решение – благодаря инициативе и упорству губернатора Вадима Шумкова «Газпром» подписал программу газификации н 17,5 млрд рублей. Она включает в себя газификацию тех 10 райцентров, где до сих пор не голубого топлива. Поэтому учитывая масштабы и сроки газификации, людям важно знать, придётся ли им платить за подключение и сколько.

Пока конкретики нет, в том числе и в плане источника финансирования. А в районах и вовсе опасаются, что это решение может быть отложено. Однако надежду на то, что программа всё-таки будет исполнена, даёт то, что Курганская область ранее была внесена в число пилотных регионов, где газ до участка граждан должен быть проведён бесплатно. И то, что бесплатное подключение – это поручение президента Владимира Путина.

Курган, Наталья Ефремова

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