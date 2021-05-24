Семилетний ребенок, которого сбили в Кургане на переходе, скончался

Семилетний мальчик, которого в 21 мая в Кургане вечером на пешеходном переходе сбила женщина водитель, скончался в детской больнице.

Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, ребенок с места ДТП был доставлен в «Курганскую областную детскую клиническую больницу им. Красного Креста» в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь два дня.

«Новый День» сообщал, что авария произошла в Кургане в пятницу, 21 мая. 47-летняя водитель «Тойоты» сбила мальчика, когда он переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу.

Как сообщили 22 мая в УМВД по курганской области, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 24.05.21

Погода в Курганской области продолжает удивлять. Заявление МЧС. / В Курганской области прорабатывают инициативу «Единой России» о бесплатном подключении домов к газу. / В Кургане на пешеходном переходе женщина сбила ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»