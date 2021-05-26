Глава Притобольного района Курганской области ушёл в отставку

Глава Притобольного района Дмитрий Лесовой 26 мая ушёл в отставку. Решение о досрочном сложении полномочий сегодня утром приняла дума – голосов против не было, все проголосовали единогласно «за», сообщает собеседник, знакомый с ситуацией. Исполняющим обязанности главы стала Лариса Злыднева, бывшая глава Плотниковского сельсовета (он входит в состав Притобольного района).

Отставка главы, очевидно, не стала большим сюрпризом для местных депутатов и глав поселений, входящих в район. К Дмитрию Лесовому было много вопросов в течение всего 2020 года, а в 2021 году очевидным стал конфликт с главами сельских управ – они отказались объединяться в муниципальный округ. Одной из причин такого решения, вероятно, стало недовольство глав работой Дмитрия Лесового. Не исключено, что таким образом главы выразили несогласие работать в его команде. Напомним, преобразование в округ предполагает, что выборных сельских глав не будет – вместо них будут работать назначаемые главой округа специалисты. Предполагается также упразднение сельской думы, чтобы исключить дублирование фукций сельской и районной думы. По версии сторонников реформы (в Курганской области одним из таковых является губернатор Курганской области Вадим Шумков), власти округа смогут эффективнее и быстрее решать вопросы граждан, потому что гражданам не придётся ходить из сельской управы в районную администрацию для решения того или иного вопроса. Сейчас у сельских глав очень мало средств на решение вопросов местного значения, зачастую все средства, собранные селом, уходят на зарплаты администрации, поэтому сельские главы часто отправляют граждан в районные администрации или говорят, что решение впроса зависит от областного финансирования.

Осенью 2020 года в Притобольном районе на грани срыва оказался отопительный сезон – из-за проблем с частной котельной. Зимой произошёл взрыв в котельной в селе Межборное. В декабре 2020 года жители сообщили о том, что в снег к приезду проверяющих укладывают асфальт. Со ссылкой на материалы читателей об этом писало агентство «Ура.ру». При этом чуть ранее, осенью того же года, у областных властей были вопросы к очень низким темпам строительства и ремонта дорог в районе.

Дмитрий Лесовой вступил в должность в 2019 году. На посту он проработал около двух лет.

Притобольный район, Наталья Ефремова

Притобольный район. Другие новости 26.05.21

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