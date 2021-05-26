Для школ Кургана закупят новое оборудование, а меню кардинально изменят

Школы Кургана переходят на новый формат питания. Меню в столовых изменят, для пищеблоков закупят новое оборудование, включая посудомоечные машины и пароконвектоматы, на что из городского бюджета уже выделено более 58 млн рублей.

В среду, 26 мая, в паблике регионального правительства «Вконтакте» в прямом эфире прошел брифинг с участием и.о. главы Кургана Елены Ситниковой и директора городского департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяны Ивановой, которые объявили о том, что в областной столице переформатируют систему школьного питания. Сейчас в столовых курганских СОШ питаются более 26 тыс детей (66,7 процентов), включая 18 тысяч учеников младших классов, которые получают горячие обеды бесплатно.

Как заявила сегодня Ульяна Иванова, школы уже перешли на новое цикличное десятидневное меню, которое разработали для детей разных возрастов. Отказались учебные заведения и от практики выдавать ученикам второй смены завтраки вместо обеда: это была одна из частых жалоб родителей. Помимо этого была увеличена нормативная стоимость одного школьного обеда, благодаря чему в меню появились фрукты и молочные продукты.

Сейчас городские школы готовятся к обновлению кухонного оборудования. Депутаты думы Кургана как раз сегодня одобрили выделение 58,3 млн рублей из городского бюджета, чтобы для школ к 1 сентября закупили посудомоечные машины и пароконвектоматы для приготовления еды на пару. Также будут модернизированы и сами пищеблоки. Как пояснили спикеры, ориентировочно планируется ремонтировать по 15 пищеблоков городских школ каждый год.

Перед МУП «Комбинат питания» власти поставили задачу увеличить число учеников, которые будут обедать в школе. Для этого городскому МУПу придется искать новые формы работы. Ульяна Иванова не исключила, что комбинат найдёт инвестора, который сможет построить новый цех – такой, чтобы и упаковка, и качество готовых блюд удовлетворяло детей и руководителей школ. «Проект строительства собственного цеха пока в проработке. Планируется, что он будет делать качественные полуфабрикаты, и продукция будет поступать во все школы Кургана. Сейчас ведём переговоры с несколькими инвесторами. Ориентировочный объём инвестиций – от 100 до 150 млн рублей», – уточнила г-жа Иванова.

Как сообщал «Новый День», реформа школьного питания в регионе началась с подачи губернатора Вадима Шумкова. В феврале он раскритиковал качество детского питания, о чем написал пост в своем аккаунте в Инстаграм. В том числе, глава региона возмутился работой поставщиков. «Тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести – заветренная несвежая сосиска, предупреждаю – не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая «свои вопросы» при осуществлении закупок. Таким лучше сразу поискать другую работу. Не с детьми», – написал в феврале текущего года Шумков. После этого во всех школах региона по поручению Шумкова начались внеплановые проверки и рейды.

Курган, Дарья Котова

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