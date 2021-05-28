Курганский губернатор Шумков выложил сторис, посвященный праймериз «Единой России»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 28 мая, принял участие в электронном предварительном голосовании «Единой России». Сторис, посвященный голосованию, Шумков выложил в своем Инстаграм.

«Проголосовал за участников выборов от «Единой России» в ГосДуму. Благо, что это очень просто и быстро – на pg.er.ru (предварительное голосование) через личный кабинет на госуслугах», – написал губернатор и напомнил, что праймериз проводят только единороссы.

«Это партия, которая проводит такой открытый отбор кандидатов и советуется с гражданами. Отсюда – реальная конкуренция между сильнейшими. Потому предлагаю всем поучаствовать и определить людей, фамилии которых осенью появятся в бюллетенях», – обратился к жителям области глава региона.

Предварительное голосование «ЕР» завершится 30 мая. Оно длилось почти месяц и проводилось в электронном формате. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая.

В сентябре жители Курганской области будут голосовать за кандидатов, которые планируют попасть в Госдуму. В Кургане также пройдут довыборы в городскую думу. Как сообщал «Новый День», в Зауралье на праймериз заявились 20 человек – среди них будут отбираться кандидаты на выборы в Госдуму. В их числе как политические новички, так и тяжеловесы. По итогам предварительного голосования выберут двух кандидатов, которых партия выдвинет на выборы.

Курган, Дарья Котова

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