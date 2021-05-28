Курганский губернатор Шумков и его замы озвучили свои доходы за 2020 год

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в 2020 году заработал меньше, чем в 2019 году. На сайте регионального правительства в пятницу, 28 мая, опубликованы сведения о доходах не только главы региона, но и его заместителей. Согласно декларациям, кроме зарплат у чиновников как обычно были доходы от банковских вкладов и компенсации за неиспользованные отпуска.

Шумков в 2020 году заработал 4 млн 878 тыс рублей. Это на 184,7 тыс рублей меньше, чем указано в декларации губернатора за 2019 год. В его отчете появились новые пункты: два земельных участка и два жилых дома. На запрос «Нового Дня» в пресс-службе облправительства ответили, что новая недвижимость в отчете губернатора – это имущество родителей Шумкова, отданное ему в дар. Машины у губернатора нет.

Что касается кабмина Курганской области, то самую большую сумму дохода – 9,4 млн рублей, задекларировал заместитель губернатора, куратор строительства и ЖКХ Анатолий Воробьев. В 2019 году его доход был выше – 13,9 млн рублей. В отчет Воробьева вошли деньги, полученные им от продажи недвижимости, а также доходы от банковских вкладов.

Далее «Новый День» перечисляет доходы замов Шумкова по убывающей.

Руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи показала доход в 5,9 млн рублей ( с учетом доходов от банковских вкладов и компенсациями за неотгуленные отпуска). Г-жа Куташи прибавила: по итогам 2019 года у нее было 4,7 млн рублей. Вице-губернатор Владислав Кузнецов задекларировал 5,3 млн рублей (6 млн 582 тыс за 2019 год). На четвертом месте – глава регионального финуправления Константин Ермаков с доходом 4,9 млн рублей. По сравнению с 2019 годом (3,5 млн рублей) главный финансист Зауралья прибавил за счет банковских вкладов и компенсаций за неиспользованные отпуска.

Следующая по уровню благосостояния – заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. В ее деклараци указана сумма 4,2 млн рублей. Кокорина, напомним, стала заместителем губернатора только весной 2021 года.

Заместитель Шумкова Владимир Архипов, отвечающий за экономическую политику, заработал 4 млн рублей. В его копилке также есть суммы от банковских вкладов, плюс компенсации за неиспользованный отпуск.

Самым бедным оказался руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев, у которого задекларировано 3,3 млн рублей.

Напомним, в 2020 году помимо зарплаты курганские чиновники, а также муниципальные служащие получили премии от правительства РФ за эффективную работу. Общий размер целевого федерального гранта на поощрение составил 79 млн рублей. При этом 25 млн рублей из своих доходов чиновники Курганской области отдали на благотворительность.

Шумков тогда уточнил, что деньги, собранные с его коллег, будут направлены не только детям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам, но и будут переданы тем, кто потерял доход из-за ограничений в период пандемии коронавируса. А решение урезать зарплаты госслужащих было принято «в связи с отсутствием в бюджете отдельных средств на поддержку таких граждан».

Благотворительная акция, объявленная Шумковым в 2020 году, проводилась не впервые. В 2019 году курганские чиновники также отдали часть своих денег на благотворительность.

Курган, Дарья Котова

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