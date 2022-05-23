Все замы губернатора Курганской области Шумкова разбогатели в 2021 году

Чиновники правительства Курганской области раскрыли сведения о доходах за 2021 год. У всех заместителей губернатора, кто работал в правительстве в 2020 году, выросли заработки.

Заместитель губернатора, руководитель аппарата Оксана Куташи задекларировала по итогам 2021 года почти 8 млн рублей. Это больше, чем в 2020 году – тогда она отчиталась о 5,9 млн рублей дохода за год. Составитель декларации указывает – в 2021 году доходы указаны с учётом компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от продажи имущества и доходов от вкладов в банке. У г-жи Куташи в собственности несколько транспортных средств: легковые иномарки НИССАН QASHQAI, Ford Focus и снегоход Stels S800. Из недвижимости на замгубернатора зарегистрированы квартира, гараж и 2 нежилых помещения. В пользовании у неё гостиничный номер.

Замгубернатора – руководитель представительства Курганской области при правительстве РФ Андрей Алексеев заработал 5,7 млн рублей. Это средства с учётом компенсации за неиспользованный отпуск и доходов от вкладов. У него нет ни недвижимости, ни транспорта. В прошлом году г-н Алексеев заработал гораздо меньше – 3,4 млн рублей.

Замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов также улучшил финансовое положение. В 2021 году он заработал 5,7 млн рублей (с учётом компенсации за неиспользованный отпуск, доходов от вкладов в банке) против 4 млн рублей по итогам 2020 года. Он всё также владеет «КИА Церато». Также у него есть крупный земельный участок в 997 гектаров.

Заместитель губернатора Константин Ермаков, который ранее возглавлял финансовое управление, задекларировал по итогам 2021 года 6,5 млн рублей. В эту сумму также «зашиты» компенсация за отпуск и доходы от вкладов. И его доходы также выросли за год – в 2020 году он сообщал о 5 млн рублей прибыли. Г-н Ермаков ездит на «ФОЛЬКСВАГЕН Tiguan», в его собственности из недвижимости только гараж.

Выросли доходы и у куратора соцполитики – замгубернатора Ларисы Кокориной. Она отчиталась о получении 5,9 млн рублей (сумма с учётом компенсации за отпуск и иных доходов). Тогда как годом ранее её доход составлял 4,3 млн рублей. У неё в собственности – участок, дом и квартира.

В опубликованных декларациях нет доходов зама по строительству и ЖКХ Константина Малышева, который в феврале текущего года сменил ушедшего в отставку Анатолия Воробьёва.

Курган, Наталья Ефремова

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