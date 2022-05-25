Губернатор Курганской области Шумков заработал немного больше в 2021 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заработал за 2021 год 4,1 млн рублей. В декларации указано, что сумма названа с учётом «иных доходов» – источник «иных» доходов составитель декларации не посчитал нужным раскрыть. Заработок главы Зауралья в минувшем году немного больше, чем в 2020 – тогда он отчитался о получении 4 млн рублей. И тоже с учётом «иных» доходов.

В числе недвижимости г-н Шумков имеет 2 участка, 2 жилых дома, 2 квартиры, 2 нежилых здания. У него также есть доли в 2 многоквартирных жилых домах.

В семье губернатора Шумкова только 1 транспортное средство и оно принадлежит супруге – легковой автомобиль «БМВ Х5».

В пользовании у губернатора и его супруги – гостиничный номер.

Ранее сведения о доходах за 2021 год раскрыли заместители губернатора Курганской области – у всех выросли заработки по сравнению с 2020 годом.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»