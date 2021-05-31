В Курганской области по итогам праймериз определился явный лидер

В Курганской области по итогам предварительного голосования «Единой России» перед выборами в Госдуму больше всего голосов набрал действующий депутат российского парламента Александр Ильтяков. За него отдано более 56,5 тыс голосов, сообщается на официальном сайте «ЕР».

Ильтяков – лидер одномандатного избирательного округа. Второй место с большим отрывом занял медик Андрей Кацай, у него по итогам праймериз чуть менее 7 тыс голосов.

В пуле списочников по итогам предварительного голосования лидером стал экс-сенатор Сергей Лисовский, у которого 46 тыс голосов.

Как сообщается на сайте курганских единороссов, в Зауралье в предварительном голосовании приняли участие более 75 тыс жителей области. «Наибольшую активность показали жители Чатоозерского, Альменевского, Варгашинского, Шадринского и Половинского районов», – сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Курган, Дарья Котова

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