Губернатор Шумков подписал соглашение с банком, который включится в создание курганской ОЭЗ

Курганский губернатор Вадим Шумков и член правления банка «Открытие» Александр Пахомов заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ стороны подписали 4 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Один из главных пунктов соглашения – участие банка в инвестиционных проектах Курганской области. В их числе масштабный проектв региона – создание особой экономической зоны (ОЭЗ). Как сообщал «Новый День», заявка на создание ОЭЗ региональным правительством уже отправлена федералам. «При положительном решении этого вопроса банк «Открытие» готов выступить финансовым партнером области по финансированию строительства необходимых для функционирования зоны объектов инфраструктуры, проводить экспертизу проектов государственно-частного партнерства, содействовать резидентам ОЭЗ в кредитовании и привлечении инвесторов», – прокомментировали в областном правительстве.

Г-н Пахомов отметил, что считает развитие партнерских отношений важным моментом для обеих сторон. Губернатор Шумков в свою очередь напомнил, что область сейчас активно развивается, и потому заинтересована в появлении новых партнёров. «Любой проект начинается с бизнес-плана и поиска источника финансирования. Поэтому наличие такого надёжного финансового партнёра положительно скажется на реализации новых проектов в любой сфере – будь то бизнес, социальная сфера, фермерство или инфраструктура», – прокомментировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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