Шумков анонсировал реновацию курганских театров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил с министром культуры РФ Ольгой Любимовой возможность реновации курганских театров. Об этом губернатор сообщил в своем аккаунте в Инстаграм, рассказывая о работе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как уточнил губернатор, с главой Минкульта РФ также обсуждался вопрос о возможности строительства в Зауралье нового Дворца Культуры.

Как сообщал «Новый День», на полях ПМЭФ Шумков провел ряд встреч, было подписано соглашение с банком «Открытие». В том числе Шумков пообщался с министром финансов Антоном Силуановым, который является куратором реализации программы ускоренного социально-экономического развития Курганской области. Как уточнил губернатор, с главой Минфина обсуждались вопросы «заполнения территорий опережающего развития».

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 04.06.21

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