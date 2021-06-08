В Зауралье на федеральной трассе рухнул надземный пешеходный переход, который уже падал

Под Курганом на федеральной трассе «Иртыш» во вторник, 8 июня, на проезжую часть рухнул пешеходный переход (перед поворотом в сторону Зайково). По предварительной информации «Нового Дня», это тот же самый переход, который в сентября 2020 года снес водитель грузовика VOLVO.

По данным «Нового Дня», в этот раз конструкцию вновь разрушил грузовик. За надземный пешеходный переход отвечает АО «УралАвтодор». Сейчас трасса перекрыта, идет расчистка дороги. Пострадавших нет.

Как сообщал «Новый День», в сентябре 2020 года житель Тюменской области, управляя грузовым автомобилем VOLVO, ехал в сторону Челябинска и повредил переход. «По собственной неосторожности и невнимательности нажал на кнопку подъема кузова и поднятым кузовом допустил наезд на сооружение. В результате чего произошел сход с опор не введенной в эксплуатацию конструкции надземного пешеходного перехода на проезжую часть», – уточняли тогда в ГИБДД по Курганской области. В тот раз пострадавших также не было.

Курган, Дарья Котова

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