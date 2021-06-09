Названы сроки начала строительства индустриального парка в Далматово

Курган, Далматово (Новый День, Дарья Котова) -Площадки индустриального парка в Далматово начнут строить в октябре 2021года. Такая дата в среду, 9 июня, была озвучена во время рабочей поездки курганского губернатора Вадима Шумкова в Далматовский район.

Под две площадки индустриального парка уже выделена территория – 30 га и 8 га. Для строительства найден инвестор, создана управляющая компания и готовится проектная документация.

В региональном правительстве напомнили, что Далматово имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Резидентами ТОСЭР в марте стали сразу несколько промпредприятий: «Далматово» – «Далматовский трубный завод» (производство пластмассовых труб), «ДСК «Далматово» (производство термоструктурных панелей), «Далматовская резина-крошка» (производство по переработке изношенных автомобильных шин).

Как добавил заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов, на подходе четвертый инвестор с проектом по машиностроению.По прогнозу курганских властей, в общей сложности на предприятиях после реализации всех этапов проектов планируют создать более 300 новых рабочих мест. Часть затрат на строительство управляющей компании субсидируют из бюджета.

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