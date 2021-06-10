Пособника курганских минеров задержали, но сигналы о взрывчатке продолжают поступать

В Кургане в четверг, 10 июня, продолжилась серия массового минирования учреждений. По данным «Нового Дня», несколько минут назад закончилась проверка здания Главного управления по труду и занятости населения Курганской области. Люди были эвакуированы.

Ряд местных телеграм-каналов сообщает, что также поступил сигнал о минировании здания правительства Курганской области. В региональном правительстве подтвердили, что сегодня несколько учреждений получили сообщение о том, что в их здании находится взрывное устройство. «Люди эвакуированы. Проводятся обследования зданий», – сообщили в пресс-службе губернатора Курганской области.

Ранее в УМВД по Курганской области заявили, что задержан 44-летний житель Московской области, который распространял заведомо ложные сообщения об акте терроризма. По данным силовиков, 44-летний мужчина предоставлял виртуальные абонентские номера, с помощью которых осуществлялась рассылка в образовательные учреждения сообщений с угрозами. За каждое такое СМС он получал денежное вознаграждение. Во время обыска у задержанного изъяты несколько компьютеров, 16 сим-боксов, плюс огромное количество сим-карт. Его подельники пока не задержаны.

Курган, Дарья Котова

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