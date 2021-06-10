Дырявый мост в Зауралье, который шатался под автобусами, капитально отремонтировали

Мост в дырах, по которому через реку Миасс приходилось ездить школьникам и всем жителям села Белоярское Щучанского района, капитально отремонтировали. В четверг, 10 июня, по обновленной переправе было открыто движение.

«Белоярский мост обеспечивает сообщение между населенными пунктами Щучанского района. И окончания ремонта моста с нетерпением ждали не только жители села Белоярское, но и всей округи. Право проехать первыми по обновленному мосту было предоставлено детям – а точнее школьному автобусу», – сообщили в официальном телеграм-канале правительства Курганской области.

«Дырявый мост» разрушался много лет. Несмотря на запрещающие дорожные знаки, по аварийной переправе с деревянным настилом курсировали большегрузы. Местный сельсовет не проявлял активности, чтобы решить проблему, и в 2020 году федеральные каналы сняли сюжет о том, что автомост, который рассыпается, используется для перевозки детей в школу.

В октябре 2019 года мостовой переход подлатали, однако его продолжали разбивать большегрузы. Местные власти, автонадзор и ГИБДД ничего не делали для того, чтобы автомобилисты соблюдали ограничения по весу, которые существуют на данном участке – на месте не дежурили сотрудники ГИБДД, не было никакого контроля за состоянием перехода.

В правительстве Курганской области было принято решение переправу капитально отремонтировать.

Курган, Белоярское, Дарья Котова

Курган, Белоярское. Другие новости 10.06.21

Якушев – о рейтинге инвестпривлекательности: как ни правь статистику, а оценка бизнеса – важнее. / Пособника курганских минеров задержали, но сигналы о взрывчатке продолжают поступать. / Помощника курганских «минёров» задержали: при нем были десятки сим-карт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»