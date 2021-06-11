Как по расписанию: в Кургане опять массовая эвакуация из-за сигналов об угрозах взрыва

В Кургане в пятницу, 11 июня, «минёры» сообщили об угрозе взрывов в нескольких зданиях. Сегодня эвакуация людей проводится в офисах федеральных структур.

В официальном телеграм-канале правительства Курганской области уточнили, что по нескольким адресам сейчас проводятся необходимые действия. Здания проверяются на безопасность.

По данным «Нового Дня», силовики обследуют здания, в которых находятся региональные представительства Роскомнадзора, казначейства и др.

Серия минирований началась в Кургане 31 мая. Сигналы от злоумышленников поступают почти в ежедневном режиме. В общей сложности было проверено более 100 зданий. По данным УМВД, накануне был задержан мужчина, который мог быть связан с минерами. Во время обыска у него обнаружили десятки сим-карт.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 10.06.21

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