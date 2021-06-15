В Зауралье глава района срывает крупный проект: раньше там людей пугали остановкой котельной

Модернизация тепловых сетей в поселке Курорт «Озеро медвежье» на грани срыва. Региональное правительство выделило территории десятки миллионов рублей на проведение срочных работ, однако районные власти даже не приступили к подготовке проектной документации.

Вопрос модернизация теплосетей в населенном пункте, где расположено уникальное озеро Медвежье, был решен на уровне правительства Курганской области. История давняя. Как сообщал «Новый День», в 2019 году в населенном пункте, где проживает более 800 человек, теплоснабжающая компания ООО «Теплокурорт» грозилась остановить котельную и сорвать отопительный сезон. Одна из причин – большие потери при транспортировке теплоресурса.

Изношенные теплосети при этом находятся на балансе муниципалитета. В 2020 году глава района Игорь Арзин комментировал «Новому Дню», что часть теплотрассы будет отремонтирована. «Запланировано продолжение ремонта за счет средств бюджета Курганской области», – комментировал ранее г-н Арзин. И действительно попросил финансовой помощи у губернатора.

Требуемая сумма на начальном этапе – 25 млн. рублей, была выделена Петуховскому району из регионального бюджета в начале нынешнего года. При оптимистичном раскладе районные власти на сегодняшний день уже должны были иметь на руках утвержденный проект модернизации сетей. Также было время отыграть конкурс и запустить подрядчика на объект, чтобы заменить трубы до начала отопительного сезона. По факту процент запуска проекта нулевой.

Как подтвердил «Новому Дню» осведомленный источник в региональном правительстве, почти за год проектные работы даже не начинались. Соответственно, нет никаких оснований надеяться, что проблему поселка Курорт «Озеро медвежье» можно будет решить в текущем году. Неиспользованную субсидию территория должна будет вернуть в региональный бюджет.

Корреспондент «Нового Дня» дозвонился до главы Петуховского района Игоря Арзина чтобы получить комментарий, но градоначальник отказался разговаривать, сославшись на занятость.

Наше агентство уже сообщало, что региональные власти пытаются оказать поселку комплексную помощь. Чтобы привести в порядок курортную территорию – место притяжения туристов, губернатор Шумков дал задние кабмину изыскать деньги не только на ремонт теплосетей, но и подтвердить финансами ряд других проектов. Это и порядка 25 млн. рублей на дорожную кампанию, а также на ремонт сетей водоснабжения.

«Ещё одна проблема – отсутствие газа. В скором будущем в Петухово должен быть проведён газ – договорённости с «Газпромом» об этом достигнуты. Необходимо найти ресурсы для того, чтобы сделать отвод на посёлок Курорт Озеро Медвежье. Газификация сделает территорию более привлекательной для инвесторов. Появятся перспективы для строительства мини-отелей», – ранее заявлял Шумков.

Курган, Петуховский район, Дарья Котова

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