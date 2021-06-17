Во втором по величине городе Курганской области выбрали мэра

Главой Шадринска в четверг, 17 июня, выбран Антон Мокан. Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты городской думы. Инаугурация назначена на 25 июня.

Как сообщал «Новый День», на пост мэра Шадринска претендовали два человека. Это первый заместитель главы города Антон Мокан и директор Шадринского краеведческого музея Светлана Новоселова. Ее называли дежурным кандидатом.

Заявки от конкурсантов – Мокан и Новоселовой, рассматривала конкурсная комиссия. Оба претендента представили программу развития Шадринска. Из 24 депутатов за Мокана свои голоса отдали 18 человека, два народных избранника поддержали директора музея. Еще два из выданных бюллетеней для голосования были признаны недействительными.

После процедуры голосования Мокан обратился к депутатам: «Чтобы достичь тех целей, которые мы будем ставить перед собой, в первую очередь, нам необходимо понимать, что мы единая команда, давайте не будем делиться на «правых» и «левых», на «белых» и «красных» – мы все работаем на один результат: на развитие нашего города и на благосостояние наших жителей».

Конкурс, по итогам которого был выбран мэр Шадринска, проходил в два этапа. Главу города выбирают сроком на 5 лет. Предыдущий мэр – Виктор Ермишкин, 31 марта добровольно сложил с себя полномочия.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

Курган, Шадринск. Другие новости 17.06.21

В Зауралье мужчина сжег в печке полуторагодовалого внука. / В Кургане за вечер сбили троих детей. Заявление ГИБДД. / В Кургане официально разрешили открыть два пляжа. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»