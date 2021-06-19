От Курганской области за мандат в Госдуму будут бороться три единоросса

В Москве 19 июня на ХХ съезде партии «Единая Россия» официально объявили кандидатов от «Единой России», которые будут баллотироваться в Госдуму. От Курганской области на выборы идут один одномандатник и два списочника.

В избирательную кампанию как одномандатник от Зауралья включится соучредитель мясоперерабатывающего комбината «Велес», действующий депутат Госдумы, лидер регионального отделения «ЕР» Александр Ильтяков. Он стал кандидатом по одномандатному избирательному округу № 108.

По партийному списку утверждены экс-сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, а также учитель физической культуры МБОУ «Петуховская средняя общеобразовательная школа», депутат Петуховской районной думы Лариса Сычевская.

Как сообщается на сайте регионального отделения партии «ЕР», территориальную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также ХМАО и ЯНАО возглавил уральский полпред Владимир Якушев. В числе уральских «паровозов» от партии также идет врио замсекретаря Генсовета «Единой России», бывший губернатор Ямала и экс-глава Министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября текущего года.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 18.06.21

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