Для ключевого департамента мэрии Кургана нашли директора

Директором департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Кургана назначен Роман Медведев. Эту информацию 21 июня официально подтвердили в администрации города.

Медведев родился в Кургане, а образование получил в Тюмени. Он выпускник тюменского архитектурно-строительного университета.

«Роман Медведев работал в сфере строительного бизнеса, занимался предпринимательской деятельностью, работал инженером в Управлении капитального строительства Курганской области. Занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству», – сообщили в мэрии областной столицы. Сегодня у Медведева первый рабочий день в новой должности.

Место главы самого критикуемого департамента стало вакантным, когда свой пост покинул Александр Гонцов. Он и первый заместитель главы Кургана Андрей Жижин уволились почти одновременно весной 2021 года. Чуть позднее от должности отказался и глава Кургана Андрей Потапов. В данный момент Курганом в статусе врио главы города руководит Елена Ситникова.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 21.06.21

Во дворах Кургана будут работать мобильные группы вакцинации. / Партия «Новые люди» посвятила песню курганским медикам. / Курганские спасатели рассказали, как тушили пожар в деревне Чемякина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»