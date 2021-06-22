Президент Путин услышал курганского губернатора

Владимир Путин анонсировал долгожданную для сотрудников здравоохранения новость. Поздравляя медиков с их профессиональным праздником, президент сообщил, что для них появится новая модель оплаты труда.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковые для всех регионов размеры базового оклада и сверх этого понятный, прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок. Обязательно отладим и внедрим эту современную модель в диалоге с вами, опираясь на предложения всего медицинского сообщества России», – сказал Владимир Путин.

Напомним, вопрос о необходимости смены системы оплаты труда для медработников еще в начале 2021 года поднимал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Свои предложения он направлял в правительство РФ и президенту.

«Ситуация, при которой курганский врач работает столько же, как его коллега из столицы либо сырьевого региона, но зарабатывает в 3-5 раз меньше – несправедлива, писал губернатор на своей страничке в соцсетях. – Полагаю, система нуждается в корректировке, в первую очередь в отношении медиков и учителей. Как вариант – через установление единой базовой федеральной тарификации оплаты труда для указанных территорий с их выравниванием. Разумеется, с учетом районных коэффициентов и северных надбавок, по аналогии с системой оплаты труда, существовавшей в советское время. Такое предложение мы направили в федеральный центр, а вчера обсудили с сенаторами. Надеемся, что нас поддержат».

Обратиться за помощью пришлось из-за дефицита кадров в сфере здравоохранения Курганской области, одной из причин которого является различный уровень в оплате труда медицинских работников по стране.

К примеру, средняя заработная плата по экономике в Курганской области на начало текущего года составляла 28,6 тыс. руб., в Тюменской области – 46,5 тыс. руб., в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 70,3 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе – 95,6 тыс. руб.

«Дополнительно к этому ряд субъектов, имеющих возможности, осуществляет регулярные дополнительные выплаты медицинским работникам за счет региональных бюджетов. Таким образом, складывается ситуация, при которой врач, работающий в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью, получает в разы меньшую заработную плату по сравнению со своими коллегами из других регионов за одинаковый объем работ. Это способствует постоянному массовому оттоку специалистов из небогатых регионов», – пояснили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области.

Команда Шумкова предлагала рассмотреть возможность установления единой базовой федеральной тарификации оплаты труда для медиков, а при отсутствии такой возможности решить вопрос путем перераспределения доходов субъектов, формируемых на оплату труда медицинских работников, на федеральный уровень.

Реакция не заставила себя долго ждать. В конце мая стало известно, что в России разработали пилотный проект по внедрению новой методики расчета зарплат медиков. Его планируют запустить в ноябре в семи регионах – в Курганской области, а также в Якутии, Белгородской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе.

Как писал «Коммерсантъ», оклады будут считаться с учетом двух новых величин – коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Модель подразумевает, что новые оклады медиков не могут быть ниже нынешних значений.

Медицинское сообщество считает сигнал Путина мега важным. Главный врач курганской областной больницы Николай Плотников сообщил «Новому Дню», что на сегодняшний день больница испытывает дефицит кадров, недоукомплектованность составляет 16-20 процентов.

«Прогнозирую, что нововведение как уменьшит отток действующих кадров, так и увеличит приток новых. Не секрет, что из-за низких зарплат от нас уезжают целевики: они отрабатывают ровно свой срок и начинают подыскивать себе работу в других регионах, где уровень заработной платы иногда выше в разы», – прокомментировал Николай Плотников.

Один из самых авторитетных врачей Зауралья, кандидат медицинских наук, в прошлом – главный хирург Курганской области, член Общественной палаты и Почетный гражданин Курганской области Владимир Чернов прогнозирует, что при новой модели оплаты труда отток медиков из Курганской области может сократиться на 20-25 процентов. «Это здорово поможет регионам, серьезное подспорье особенно для экономически более слабых субъектов», – оценил Владимир Чернов.

Политолог, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что нововведение, которое коснется медиков, это только начало – системе здравоохранения в целом и медикам в частности нужно оказывать помощь и поддержку. И в текущем моменте одна из возможностей это сделать – принять решение по изменению принципа оплаты труда.

«Я знаю, что на проблеме заострял внимание уральский губернатор Шумков. Но считаю, что заявление Путина – это общая победа. На обращение глав субъектов отреагировал президент, а выигрываем от этого все мы. Ситуацию надо было исправлять. Это хороший знак, мы видим, что в сторону сферы здравоохранения началось большое позитивное движение. Я уже молчу о том, что медики – герои, а их труд бесценен», – оценил новшество Гагарин.

Он согласен с Шумковым, что когда зарплаты медиков выровняются, было бы неплохо вернуться к советской модели привлечения молодых специалистов, которые приезжали бы в территории не по короткому целевому договору, а на более длительный срок. А регион бы, в свою очередь, предлагал начинающим врачам подъемные.

Стоит отметить, что курганские власти уже сейчас предлагают медикам свою помощь. Приезжим докторам регион готов платить 300 тыс. рублей – это единовременная выплата. Медикам власти обещают подыскать служебное жилье, а также предлагают льготные ипотечные кредиты, по которым бюджет возмещает до 500 тыс. рублей. Запущена программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», по которым врачи единовременно получают 1 млн. рублей, фельдшеры – полмиллиона.

Параллельно курганский губернатор Шумков объявил о глубокой модернизации региональной сферы здравоохранения. За последние два года было отремонтировано более 50 больниц, в текущем году ремонт запланирован еще в 77 медучреждениях . В том числе, капитальный ремонт начался в самом загруженном медучреждении области – в больнице скорой медицинской помощи, куда привозят самых тяжелых пациентов. Область также закупила для сельских территорий 32 новых ФАПа.

Курган, Дарья Котова, Елена Васильева

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