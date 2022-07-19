Эксперимент по выравниваю зарплат медиков в Курганской области отложили

Проект по выравниванию зарплат медиков, который должен был стартовать в Курганской области в 2022 году, отложен. Об этом сообщается в документах правительства РФ. Это же подтверждает председатель областного комитета «Профсоюза работников здравоохранения Кургана» Елена Екимова в беседе с изданием «URA.RU». Введение единых окладов медработников лоббировал губернатор Курганской области Вадим Шумков, который таким образом рассчитывал решить одну из самых острых проблем региона – дефицит врачей. Он несколько раз просил федеральных чиновников способствовать тому, чтобы такой эксперимент начали внедрять на территории Зауралья.

В начале июля 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому введение эксперимента по выравниванию окладов медиков в нескольких регионах страны откладывается до 1 января 2025 года. Эксперимент планировалось начать в семи регионах: Якутии, Севастополе, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях.

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сообщил газете «Солидарность», что медицинское сообщество разочаровано таким решением. «Пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда и так откладывался долгие годы. Наши коллеги, врачи, медицинские работники – не заслужили такого отношения со стороны представителей власти. Напомню, разница в зарплате медработников с одинаковыми компетенциями, выполняющих одну и ту же работу в разных регионах, может достигать четырех раз», – говорил спикер.

Сегодня, 19 июля, эту тему в беседе с журналистами прокомментировала и глава курганского профсоюза г-жа Екимова. Она подчеркнула, что ситуацию обостряет снижение ковидных выплат – вкупе с решением по переносу эксперимента это может сильно ударить по зарплатам курганских врачей.

«Указом президента РФ с 15 июля медикам приостановили социальные выплаты для работающих с инфицированными covid-19. Выплаты были одинаковыми по всей стране, а сейчас все переводится на уровень должностных окладов, составляющих 25%. Во всех регионах должностные оклады разные, Курганская область не впереди планеты всей», – отметила глава союза. «Если у нас идёт улучшение эпидемиологической обстановки, то это логичное решение. Но у нас не утверждена система одинаковой оплаты труда любого врача или медсестры вне зависимости от региона. В семи регионах, в том числе и Курганской области, планировалось запустить пилотный проект с новой системой оплаты труда для медиков. Но программу отодвинули до 2025 года», – заключила Екимова.

Курган, Наталья Ефремова

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