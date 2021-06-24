Курганским работодателям рекомендовали предоставлять день отдыха работникам, привившимся от Covid-19

Оперативный штаб Курганской области принял решение рекомендовать работодателям предоставлять работникам день отдыха в день проведения вакцинации от коронавируса. При этом на зарплате работника внеплановый выходной сказываться не должен. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

В Курганской области с марта ведется большая прививочная кампания. Вакцинироваться от новой инфекции можно в поликлинике по месту жительства, также пункты вакцинации работают в крупных торговых центрах. В Кургане в эти дни мобильные пункты работают даже во дворах жилых домов.

С начала пандемии в регионе диагноз Covid-19 подтверждался более 22 тысяч раз. Со вчерашнего дня в области фиксируется рост заболеваемости. И если в июне суточный прирост составлял не более 30 новых случаев, то 23 июня было уже 39 заболевших.

Курган. Другие новости 24.06.21

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