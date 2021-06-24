Москва подтвердила: на строительство особого бассейна в Кургане выделят средства

Министерство науки и высшего образования РФ и Курганский госуниверситет (КГУ) заключили соглашение о выделении средств на строительство нового бассейна в разрастающемся микрорайоне Кургана – в Заозерном. Эту информацию подтвердили в пресс-службе курганского губернатора.

Бассейн строится в 1-ом микрорайоне Заозерного. С 2021 по 2023 годы регион будет получать из федерального бюджета средства на его строительства. Смета – порядка 250 млн рублей.

«Сейчас проходят процедуры согласования с учредителем и иными структурами. После этого будут внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности вуза, и пройдет его согласование в рамках системы электронного бюджета. Параллельно с этим будет вестись работа по подготовке документации для объявления закупок», – уточнили в региональном правительстве.

Как сообщал «Новый День», строительство 25-ти метрового бассейна начнется в текущем году. Это проект Курганского госуниверситета, но он будет доступен для всех. Что касается студентов, то в бассейне будут заниматься студенты всех институтов КГУ, но главным образом, обучающиеся направлений «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». Для студентов этих направлений будут выделены специальные дни, в которые будет организован учебный процесс.

Заозерный – место современной застройки Кургана, где уже проживает более 100 тыс. человек. В феврале 2020 года разрастающийся микрорайон во время своего визита в Курган посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Глава региона Вадим Шумков тогда поднял вопрос о строительстве социальной инфраструктуры в Заозерном.

Курган, Дарья Котова

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