Для Курганской области решилась главная проблема: энерготариф будет снижен

Курганская область станет частью энергосистемы «тюменской матрешки». Тариф на передачу электрической энергии для предприятий и учреждений региона (в зависимости от различных категорий напряжения) с 1 июля будет снижен до 26%. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» 24 июня сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«С 1 июля благодаря поддержке полномочного представителя Президента в УрФО и коллег-губернаторов Курганская область получает долгожданное снижение тарифа на передачу электрической энергии», – написал Шумков.

Глава региона уточнил, что снижение энерготарифов приведет к экономии средств в целом по Курганской области для категории «прочие потребители» (бизнес и муниципалы) в общем размере порядка 1,5 млрд рублей. Глава региона особо подчеркнул, что к руководителям предприятий есть большая просьба: сумму получаемой экономии направлять на повышение заработной платы работников.

Вопрос снижения энерготарифов был ключевым для Шумкова с первых дней работы в Зауралье. Он неоднократно заявлял о слишком высокой стоимости энергоресурсов для области, которая фактически лишает курганские предприятия конкурентоспособности. Для решения проблемы Шумков неоднократно обращался в федеральный центр за помощью.

Решить проблему Зауралья еще много лет назад предлагалось с помощью создания единой энергозоны, куда войдут ХМАО, ЯНАО, Тюменская и Курганская области. В «тюменской матрёшке» много потребителей – предприятий, которые покупают большие объёмы энергии, тариф для бизнеса там ниже. При создании единой энергозоны тариф бы выровнялся – незначительно поднялся на территории северных регионов (на 1,4%-1,5%) и ощутимо бы снизился в Курганской области.

И вот в 2020 году давняя тема «сращивания» энергосистем уральских регионов вышла на обсуждение президента. Подобное энергообъединение регионов – это пилотный для России проект. Его значимость для Курганской области переоценить сложно. В данный момент местные власти работают над перезагрузкой региональной экономики. Строятся технопарки, индустриальные парки, восстанавливаются промышленные предприятия. Высокий тариф на электроэнергию данный процесс существенно тормозил.

Курган, Дарья Котова

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