В трех микрорайонах Кургана до августа закроют несколько улиц. Схема движения

В Кургане в микрорайоне Северном, где сегодня начнется капитальный ремонт аварийного участка водопровода, до 5 августа будут закрыты участки пяти улиц. В мэрии Кургана 18 июня сообщили, как будет организован временный проезд.

В городской администрации напомнили, что для проезда закрываются следующие участки улиц: Комиссаров (от ул. Плеханова до ул. Мечникова); Плеханова (от ул. Комиссаров до ул. Молодежи); Молодежи (от ул. Плеханова до р. Черная); Мечникова (от дома № 1 до дома № 19); пер. Молодежи (от ул. Молодежи до ул. Комиссаров).

«Временный объезд будет организован по улицам: Мечникова, Калинина, Фурманова и Луначарского. По ул. Луначарского – от ул. Фурманова в сторону ул. Мечникова и по ул. Калинина – от ул. Мечникова в сторону ул. Фурманова движение будет односторонним», – прокомментировали в горадминистрации.

Ремонт самого аварийного участка водовода начнется в понедельник, 28 июня. Он продлится до 5 августа. Работы проводит ресурсоснабжающая компания «Водный Союз». Как сообщал «Новый День», аварии на данном водопроводе происходят несколько раз в месяц, самые крупные из них оставляют без воды микрорайон Заозерный и левую часть Рябково. План производства работ по замене водопровода включает в себя монтаж временной ветки, которая будет питать потребителей, прокладку новой трубы, а также восстановление нарушенного благоустройства. Компания заменит 530 метров водопровода, который проходит по улицам Комиссаров, Плеханова и Молодежи.

Курган, Дарья Котова

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