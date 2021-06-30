Власти объявили аукцион на строительство самой большой школы в Курганской области

На сайте госуслуг объявлен аукцион на строительство новой школы на 1500 мест в Кургане. Цена лота – 936,8 млн. рублей. Заявки от участников торгов будут приниматься до 8 июля.

Как сообщал «Новый День», школу на 1500 мест и площадью 23 тыс. квадратов, которую уже прозвали самой большой в Курганской области, построят в 12-ом микрорайоне Заозерного. Ранее в правительстве Курганской области сообщали, что здание учебного заведения – это четыре надземных и один подземный этажи. Помимо 60 классов вместимостью 25 учеников предусмотрено строительство трех спортивных залов, библиотечного центра и лыжной базы. Помимо этого генеральный план участка школы предусматривает размещение спортивного стадиона, площадок для занятия физкультурой с тренажерами, игровых площадок для детей начальной школы, площадку для торжественных мероприятий.

В разрастающемся микрорайоне Кургана, куда ездил премьер-министр Михаил Мишустин, помимо школы строятся три детских сада, детская поликлиника, а также запущена процедура строительства 25-ти метрового бассейна.

В материалах госзакупки уточняется, что победитель торгов должен потратить почти миллиард рублей в два этапа – до декабря 2021 года и декабря 2022 года. Большая часть денег – средства федерального проекта «Современная школа» государственной программы «Развитие образования». Также предусмотрено финансирование из регионального бюджета.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 30.06.21

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