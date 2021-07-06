Прятался в лесу почти 15 лет: в Зауралье поймали беглого преступника из ОПГ

В Шадринске полицейские при поддержке СОБР и Росгвардии задержали Вячеслава Прямоносова, который находился в федеральном розыске более 15 лет. Беглец все эти годы прятался в лесу, выходил из своего убежища только по ночам.

«Прямоносов является фигурантом нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам убийств в городе Шадринске в начале 2000-х гг. В настоящее время он заключен под стражу», – сообщила 6 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 90-ых годах Прямоносов считался киллером. Предположительно, свои преступления он совершал как член шадринской ОПГ, которая организовывала убийства бизнесменов и членов других преступных групп в других регионах страны.

Курган, Шадринск, Дарья Котова

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