В Зауралье осудили бандита из 90-ых, который 15 лет прятался от силовиков

В Курганской области осудили Вячеслава Прямоносова, который входил в шадринскую преступную группировку и долгое время находился в бегах. По решению суда, г-н Прямоносов должен отправиться в колонию строгого режима на 23 года. Кроме того, он обязан возместить ущерб потерпевшим в размере 5,2 млн рублей. Об этом сообщает следственный комитет России 19 сентября 2022 года.

Прямоносов, как сообщает СКР, признан виновным в участии в вооруженной группе (банде), приготовлении к убийству и убийстве и других преступлениях.

«В составе банды Прямоносов осуществлял незаконный оборот оружия, принимал участие в совершении убийств и разбойных нападений. В 1996 году в Шадринске Курганской области брат обвиняемого Дмитрий Прямоносов и Юрий Горожанцев создали банду из 4 местных жителей, которые до 2006 года совершали на территории области убийства, покушения на убийства и корыстные преступления против собственности. В 2006 году лидер банды Дмитрий Прямоносов и 3 участника группировки были задержаны, уголовные дела в отношении них направлены в суд»,– напоминают следователи.

Суд приговорил задержанных к тюремному заключению. Горожанцев скончался, его уголовное дело закрыли. Вячеслав Прямоносов находился в розыске более 15 лет. Ранее сообщалось, что он жил в лесу и выходил из убежища только по ночам, чтобы прогуляться.

В СКР не раскрывают подробности преступлений, в которых он признан виновным. Ранее в прессе звучала информация о том,что он может быть причастен к резонансному убийству имама в Новом Уренгое в 2010 году. Однако, судя по информации собеседника агенства «Новый День» в силовых структурах, в финальном приговоре этого эпизода не было.

Прямоносов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде); пп. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст.105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 33, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству и убийство); п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж); п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой); ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека); чч. 1, 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Шадринск, Наталья Ефремова

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