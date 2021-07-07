Предполагаемый убийца имама ямальской мечети задержан полицией

В МВД сообщили о задержании подозреваемого по нескольким уголовным делам, которого искали много лет. Одно из инкриминируемых ему преступлений – убийство главы мусульманской общины из Нового Уренгоя.

В Курганской области в ходе спецоперации задержали предполагаемого убийцу имама новоуренгойской мечети Исомитдина Акбарова. По данным силовиков, Вячеслав Прямоносов, которого связывают с этим преступлением, может быть причастен и к другим убийствам. Его имя фигурирует в нескольких уголовных делах, возбужденных еще в начале нулевых в Шадринске Курганской области, сообщили в МВД. Именно в этом городе и задержали мужчину, который в общей сложности находился в федеральном розыске более 15 лет.

«В результате тщательно спланированной операции Прямоносов был задержан полицейскими в лесном массиве, куда тайком выходил гулять по ночам. В настоящее время он заключен под стражу», – официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ямальского имама в 2010 году расстреляли из автоматического оружия в пригороде Тюмени, когда он возвращался со свадьбы знакомого. Чтобы доказать причастность Прямоносова к убийству, следователям предстоит провести серию экспертиз.

Новый Уренгой, Курган, Александр Непомнящий

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