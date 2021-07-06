Губернатор Вадим Шумков поручил решить проблему с выдачей субсидий от КИЖК

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отреагировал на проблему, которая сложилась вокруг программы выдачи субсидий на первый взнос по ипотеке при покупке квартиры. В мае в программу власти внесли изменения: ужесточились требования для застройщиков. Строительным фирмам было предложено пройти переаккредитацию по новым условиям. Переходный период установили до 1 июля 2021 года. Застройщики на новые условия не пошли и аккредитовываться не стали. Таким образом с 1 июля программа фактически приостановлена. Но оказалось, что не все граждане, которые купили квартиры до 1 июля, успели подать заявление и получить субсидию. 6 июля глава региона заявил, что эта проблема будет исправлена – компенсацию получат все, кто купил квартиру до 1 июля, но не успел подать документы по независящим от них причинам.

Программа компенсации первого взноса по ипотеке при покупке квартиры или дома существует в Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова. Такая мера поддержки есть далеко не во всех регионах. В Курганской области она введена в том числе как способ уменьшить отток населения и помочь гражданам в приобретении собственного жилья.

Чтобы получить субсидию, граждане должны купить квартиру у аккредитованных застройщиков. В мае 2021 года в программу внесли изменения. Застройщики смогут получить аккредитацию, если будут продавать жильё для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и для детей-сирот (год до или после того, как они подали заявку на аккредитацию). И второе условие: зарплаты в строительных компаниях должны быть не ниже среднеотраслевых. Таким образом правительство намеревалось вывеси участников рынка из «серой» зоны по налогам и решить трудную проблему: отсутствие желания у строителей продавать жилье под социальные нужды (дело в том, что такое жильё продается по установленным ценам, которые ниже рыночных).

Оба условия не понравились застройщикам. На новые условия никто не заявился. Соответственно, у граждан нет выбора объектов, где можно купить квартиру и получить субсидию.

Однако проблема даже не в этом.

Переходный период – с мая по 1 июля – оказался недостаточным для того, чтобы всем выдали субсидии по старым правилам. В очереди сейчас – порядка 300 человек.

Люди писали обращения в аккаунт губернатора, а также написали заявление в адрес омбудсмена Бориса Шалютина.

Сегодня Вадим Шумков заявил, что все, кто купил квартиру по старым правилам и кто обратился в КИЖК до 1 июля, могут получить компенсацию. @Так быть не должно. Дал поручение ситуацию поправить – субсидии выплатить. Это будет стоить бюджету почти 100 млн рублей. Но это не про деньги, а про доверие и государство», – написал губерантор в своём аакаунте «Вконтакте».

Курган, Наталья Ефремова

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