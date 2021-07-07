Дума Кургана сегодня назовет имя нового главы города

Депутаты думы Кургана 7 июля проголосуют за главу областной столицы. Как сообщается на сайте гордумы, вопрос об избрании главы – последний в повестке сегодняшнего заседания, которое начнется в 14:15 часов.

Место градоначальника в Кургане вакантно с мая, когда свои полномочия добровольно сложил мэр Андрей Потапов. На конкурс заявились только два кандидата – врио главы города Елена Ситникова и депутат гордумы, единоросс Роман Сергеечев.

Накануне, 5 июля, состоялся второй и самый важный этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. Оба кандидата представили свою программу развития областной столицы. Лидером стала Елена Ситникова, набравшая 144 балла, у Сергеечева – 122 балла. Теперь решение вопроса зависит от того, как проголосует дума Кургана.

Курган, Дарья Котова

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