Полковник юстиции поведет партию «Новые люди» на выборы в Зауралье

Партия «Новые люди» определилась с тем, кто будет представлять ее на выборах в Госдуму от Курганской области. Как сообщает «Новый День», кандидатом станет бывший сотрудник Следственного комитета и Министерства иностранных дел РФ, полковник юстиции Владимир Седнев.

По федеральному списку за места в нижней палате парламента будут бороться основатель партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. В общей сложности партия выставит на предстоящие выборы по всей стране 456 кандидатов – 239 из них баллотируются по территориальным группам и еще 215 – по одномандатным округам. В регионах работают десятки тысяч активистов и 500 выборных штабов.

«Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания», – напомнил своим сторонникам лидер партии.

Курганский кандидат Владимир Седнев за свою карьеру успел поработать в МЧС, Следственном комитете, Министерстве иностранных дел и в Вооруженных силах РФ. В случае победы на выборах он нацелен на серьезные изменения в регионе.

«Я иду в Государственную Думу для серьезных преобразований в Курганской области. Это страшно, когда 20 лет ежегодно приезжаешь в родной регион и повсюду видишь застой. Надоело смотреть на стариков, которым никто не помогает. Хочется что-то изменить, сделать лучше, хочется поднять вопросы правопорядка, законности. Нам нужны серьезные преобразования, но только вместе с людьми мы можем сделать мир лучше», – уверен Владимир Седнев.

Напомним, что партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года и на сегодняшний день имеет свих представителей в четырех областных парламентах. В этом году она впервые проводит избирательную кампанию на выборах в Государственную Думу, где планирует создать собственную фракцию, а также выставила кандидатов на губернаторских выборах в Хабаровском крае и Ульяновской области.

Курган, Елена Васильева

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