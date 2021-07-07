Главой Кургана впервые стала женщина: депутаты сделали свой выбор со второй попытки

В Кургане 7 июля назвали имя нового главы города. По итогам голосования депутатов гордумы этот пост впервые в истории города получила женщина. Мэром избрана Елена Ситникова.

Голосование проходило сегодня два раза. Днем голоса законотворцев распределились таким образом: за Елену Ситникову высказались 10 депутатов, за второго кандидата – депутата гордумы Романа Сергеечева, 12. Для того, чтобы голосование состоялось, один из кандидатов должен был набрать не менее 14 голосов «за».

После переголосования Елена Ситникова стала абсолютным победителем – у нее 19 голосов «за». Всего в заседании гордумы сегодня принимали участие 23 депутата.

Елена Ситникова исполняет обязанности главы города с мая нынешнего года, когда пост мэра добровольно покинул Андрей Потапов. До этого (с 2020 года) была заместителем главы города по социальной политике.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.07.21

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