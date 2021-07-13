Два оппозиционных кандидата в депутаты Госдумы подали документы в Избирком Курганской области

Пакет документов в Избирком Курганской области во вторник, 13 июля, предоставили кандидаты в депутаты Госдумы от партий ЛДПР и КПРФ.

Как уточнили в региональном Избиркоме, процедуру регистрации первыми начали одномандатники-оппозиционеры. Документы сегодня предоставили кандидат от КПРФ Виктор Зырянов и представитель ЛДПР Юрий Ярушин. Оба проходят по одномандатному избирательному округу № 108.

Документы от одномандатников, которые попытаются попасть в Госдуму от Курганской области, будут приниматься избирательной комиссией до 4 августа. От «Единой России», напомним, по округу № 108 пойдет действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.

Официальный старт большой парламентской кампании был дан в июне. Ввыборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса процесс голосования будет растянут на три дня.

Курган, Дарья Котова

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