Два оппозиционных кандидата в депутаты Госдумы подали документы в Избирком Курганской области

Пакет документов в Избирком Курганской области во вторник, 13 июля, предоставили кандидаты в депутаты Госдумы от партий ЛДПР и КПРФ.
Как уточнили в региональном Избиркоме, процедуру регистрации первыми начали одномандатники-оппозиционеры. Документы сегодня предоставили кандидат от КПРФ Виктор Зырянов и представитель ЛДПР Юрий Ярушин. Оба проходят по одномандатному избирательному округу № 108.
Документы от одномандатников, которые попытаются попасть в Госдуму от Курганской области, будут приниматься избирательной комиссией до 4 августа. От «Единой России», напомним, по округу № 108 пойдет действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.
Официальный старт большой парламентской кампании был дан в июне. Ввыборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва назначены на 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса процесс голосования будет растянут на три дня.
Курган, Дарья Котова
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