Процедуру регистрации на выборы в Госдуму от Зауралья запустил еще один оппозиционер

Документы в Избирком Курганской области в четверг, 15 июля, предоставил кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». По одномандатному округу №108 от справедливороссов выдвигается депутат думы Курганской области, председатель Совета реготделения партии Валерий Державин.

Как уточнили в региональном Избиркоме, пакет документов Державина сегодня приняла рабочая группа Окружной избирательной комиссии. Как сообщал «Новый День», первыми из одномандатников-оппозиционеров Избирком посетили кандидаты в депутаты Госдумы от партий ЛДПР и КПРФ Юрий Ярушин и Виктор Зырянов соответственно.

Напомним, в январе 2021 года партия «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России». После объединения справедливороссы переименовались в партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Лидер «эсеров» Сергей Миронов тогда назвал целью слияния «как минимум второе место» на сентябрьских выборах в Государственную думу.

Курган, Дарья Котова

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