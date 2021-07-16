Главный единоросс Зауралья и кандидат в Госдуму сдал в Избирком документы

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России», глава регионального отделения партии Александр Ильтяков в пятницу, 16 июля, предоставил документы в Избирком Курганской области.

Как сообщает Окружная избирательная комиссия, пакет документов от Ильтякова, который будет проходить по одномандатному округу № 108, принят.

На сегодняшний день по одномандатному округу помимо Ильтякова заявились и представители оппозционных партий. Это кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Валерий Державин. А также кандидаты в депутаты Госдумы от партий ЛДПР и КПРФ Юрий Ярушин и Виктор Зырянов соответственно.

Курган, Дарья Котова

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