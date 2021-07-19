В избирком Зауралья с документами пришли еще два кандидата в Госдуму

В Избирком Курганской области в понедельник, 19 июля, документы предоставили кандидаты в депутаты Госдумы РФ Александр Приданников и Владимир Седнев. Первый кандидат представляет партию «Российская партия свободы и справедливости», второй – представитель партии «Новые люди». Оба кандидата выдвигаются по одномандатному округу. О приеме документов от партийцев сообщает Окружная избирательная комиссия.
Таким образом на сегодняшний день свое решение баллотироваться от Курганской области по одномандатному округу № 108 подтвердили шесть партийцев.
Первыми Избирком посетили представители оппозиционных партий – это кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин, представитель КПРФ Виктор Зырянов и Валерий Державин, который идет от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». В минувшую пятницу документы в региональный Избирком предоставил и кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы Александр Ильтяков.
Выборы депутатов Госдумы нового созыва назначены на 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса процедура голосования будет растянута на три дня – 17,18 и 19 сентября.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 19.07.21
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