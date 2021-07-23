В Курганской области на «деревенские» выборы заявились почти две сотни человек

В Курганской области на выборы депутатов в 11-ти муниципалитетах заявились 163 кандидата.Как уточнили 23 июля в региональном Избиркоме, больше всего кандидатов выдвинули три партии: «Единая Россия» (69 человек), ЛДПР (33 человека) и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (32 человека).

Коммунисты активность сбавили и выставили только 17 кандидатов. Плюс один представитель партии «Коммунистическая партия коммунисты России». Еще 11 человек пошли на выборы как самовыдвиженцы.

Регистрацию на текущий момент прошли уже 64 кандидата. Основная масса зарегистрированных – единороссы.

В сентябре 2021 года в Курганской области помимо выборов депутатов в Госдуму РФ будут выбирать депутатов 11 территорий Зауралья. В их числе три вновь созданных муниципальных округа, в которых пройдут выборы депутатов первого созыва. Это Куртамышский, Петуховский и Шатровский округа. Довыборы пройдут и в думу Кургана.

В Избирательной комиссии Зауралья добавили, что выдвижение кандидатов еще не закончилось. Заявиться на «деревенские» выборы желающие могут до 26 июля и до 27 июля в Щучанском районе.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 23.07.21

В Зауралье за стуки коронавирусом заболели 125 человек. / Губернатор Шумков попросил сделать больше сельхозрынков и раскритиковал муниципалов. / В Зауралье фиксируется стабильный прирост по коронавирусу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»