Курганские власти прокомментировали информацию о массовом отключении горячей воды

В Кургане с 1 по 10 августа массового отключения системы горячего водоснабжения не будет. Об этом 27 июля заявили в официальном ТГ-канале правительства Курганской области.

«Жителям Кургана пришло ошибочное сообщение об отключении горячей воды с 1 по 10 августа. Информация поступила через портал «Госуслуги», – уточняется в сообщении.

Поставщик горячей воды – ПАО «Курганская генерирующая компания», в начале августа планирует остановить Курганскую ТЭЦ-1 для проведения профилактических работ. «Однако это никак не отразится на подаче горячей воды в дома, в которых водоснабжение было возобновлено после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей и устранения выявленных дефектов. Подача тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения в этот период будет осуществляться от Курганской ТЭЦ-2», – прокомментировали в облправительстве.

Массовая рассылка через портал «Госуслуги» приходила жителям Кургана несколько дней. Кто-кто начал получать информацию о десятидневном отключении воды с 23 июля. «Отключение горячей воды производится ежегодно для проведения профилактических работ», – сообщалось в уведомлении портала «Госуслуги».

Как сообщал «Новый День», 31 июля Курган все равно ждет масштабное отключение воды, но только холодной. На сутки будет остановлена работа очистных сооружений «Арбинка». В «Водном Союзе» уточнили, что за 24 часа компания планирует присоединить к системе отремонтированный участок магистрального водовода протяженностью 715 метров.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 26.07.21

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